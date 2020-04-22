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Карантин по бешенству ввели в селе в Липецкой области

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В Липецкой области ввели карантин по бешенству животных в селе Кашары. Постановление о об ограничительных мерах подписал губернатор региона.

Больных бешенством животных обнаружили на территории строительной площадки на улице Заречная. Зону признали очагом бешенства с угрозой распространения по населенному пункту, пишет GOROD48.

Карантин продлится два месяца. В это время в селе запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, а также ввозить или вывозить их за пределы населенного пункта.

Управление ветеринарии региона должно провести противоэпизоотические мероприятия. Также на ведомство возложена обязанность по контролю за ситуацией.

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