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Автоэксперт заявил о невостребованности удаленных продаж после пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Услуга дистанционной продажи автомобилей не будет востребована у водителей после снятия режима самоизоляции, рассказал «Известиям» руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов 24 апреля.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить документы для возможности дистанционной продажи автомобилей.

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Максим Едрышов заявил, что перед покупкой машины людям хочется посмотреть ее вживую, посидеть в ней, потрогать пластик.

«Дистанционная продажа в принципе возможна только в случае бюджетных и знакомых автомобилей. Чем выше цена, тем, как правило, выше требования к машине у автовладельца и начинают играть роль нюансы — удобство сидений, тактильные ощущения от отделочных материалов, а это, увы, дистанционно почувствовать не получиться», — добавил глава ФАР.

При этом он отметил, что дистанционную продажу автомобилей уже начали крупнейшие автомобильные компании, включая LADA.

«На данный момент, когда от людей требуют самоизолироваться, возможно, это единственное средство купить автомобиль, если человек планировал эту покупку и он ему необходим прямо сейчас», — заключил автоэксперт.

Ранее в пятницу глава государства предложил направить 7 млрд рублей надо направить на программы поддержки гражданами покупки отечественных автомобилей. Мера, по словам Владимира Путина, увеличит спрос на продукцию российских автозаводов.

Президент также отметил, что в условиях распространения коронавируса при строгом соблюдении санитарных и эпидемиологических мер важно обеспечить работу автомобильной промышленности и сберечь рабочие места в этой сфере.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших составило 68 622 человека, скончались 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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