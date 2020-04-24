Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Соответствующий документ в пятницу, 24 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — говорится в тексте.

14 апреля депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года, когда власти Японии подписали акт о капитуляции.