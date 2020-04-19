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Историк назвал дату обнаружения останков Гитлера сотрудниками «Смерш»

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Фото: TASS/DPA
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Советская военная контрразведка «Смерш» обнаружила останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Берлине 5 мая 1945 года. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.

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Во время операции по взятию Берлина весной 1945 года перед сотрудниками контрразведки стояла задача по поиску главных нацистских преступников. Изначально было известно, что Гитлер оставался в своем бункере до 29 апреля.

2 мая при захвате рейхсканцелярии были найдены трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. На следующий день наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии сообщили, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством, а их трупы сожжены. 5 мая солдаты взвода отдела «Смерш» в одной из воронок от взрыва бомбы во дворе рейхсканцелярии обнаружили тела Гитлера и его жены Евы Браун.

«Контрразведчики этого стрелкового корпуса затем взяли под охрану эти останки, а также трупы членов семьи Геббельса и начальника Генерального штаба германских сухопутных войск Кребса», — рассказал историк.

По словам историка, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков. В распоряжение контрразведчиков была выделена группа военных медиков, которая выполнила всю необходимую работу по идентификации трупа Гитлера и оформила результаты соответствующими актами.

При этом Зданович подчеркнул, что версия о побеге лидера нацистов из осажденного Берлина абсолютно несостоятельна.

«Это полная чушь. Я могу еще раз однозначно подтвердить — было точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера», — сказал он.

19 апреля исполняется 77 лет со дня основания «Смерш». За время своего существования контрразведывательная организация обеспечила успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграв разведку нацистов и обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

16 апреля Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало донесение маршала Георгия Жукова советскому лидеру Иосифу Сталину о самоубийстве Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса. Согласно данным сотрудников группы «Смерш», основанных на показаниях личного повара Геббельса и начальника гаража, Гитлер покончил с собой 30 апреля, а Геббельс и его жена — 1 мая в подземном убежище под рейхстагом.

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