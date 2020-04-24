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Ставропольские чиновники проверили свежесть продуктовых наборов

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Главы администраций городов Ставропольского кря лично проверят свежесть продуктов в бесплатных наборах, которые раздают малоимущим и социально уязвимым категориям граждан. Поводом для проверок стали сообщения в соцсетях о том, что в бесплатных наборах нашлись просроченные консервы.

По словам мэра Ставрополя Андрея Джатдоева, подобные фейковые сообщения распространяют сторонники мирового заговора. На своей странице в Instagram он выложил видео, на котором происходит проверка одного из наборов. Все консервы оказались свежими. Также продуктовый набор решил проверить мэр Кисловодска Александр Курбатов. Консервы также оказались в порядке.

Врио главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов пришел на склад, где хранятся 5 тыс. продуктовых наборов, и вскрыл одну коробку. Он с удовлетворением отметил, что продукты не только свежие, но и произведены по большей части на Ставрополье, пишет NewsTracker.

23 апреля сообщалось, что в Советском округе Ставропольского края задержали 22-летнего молодого человека, который кашлял и чихал в лицо случайным прохожим.

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