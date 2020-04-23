Хулигана в Ставропольском крае задержали за кашель в лицо прохожим

В Советском городском округе Ставрополья оштрафовали молодого человека, который кашлял в лицо прохожим, сообщили в УМВД по региону. В интернете появилась информация о странном поведении жителя Зеленокумска, который кашлял и чихал в лицо случайным прохожим.

На улице он также приставал к людям, говорил им непристойности и показывал неприличные жесты. Полицейские нашли виновника, им оказался 22-летний парень, передает NewsTracker.

«Молодой человек рассказал, что совершал эти поступки из хулиганских побуждений. В отношении него составили административный материал», — прокомментировали в полиции.

Ранее в Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса. В частности, 5 апреля в управе Дмитровского района столицы заявили, что не имеют к таким сообщениям никакого отношения. В свою очередь, в Санкт-Петербурге призвали вовсе не открывать двери неизвестным, которые представляются дезинфекторами.