Снаряд времен войны нашли в лесу под брянским селом Александровское

В Брасовском районе Брянской области найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили днем 24 апреля в лесном массиве возле села Александровское.

На место находки оперативно выехали специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Саперы изъяли снаряд, вывезли его за пределы населенного пункта и уничтожили, сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

17 апреля сообщалось, что рядом с деревней Сурьянова спасатели обезвредили авиационную бомбу массой 25 кг. Боеприпас лежал в лесу со времен Великой Отечественной войны.