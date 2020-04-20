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Снаряды времен Великой Отечественной войны массово уничтожили на Кубани

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В Туапсинском районе Краснодарского края местные жители нашли на берегу реки и в лесном массиве 17 боеприпасов. Все снаряды уничтожены на полигоне.

По данным Росгвардии, жители района нашли разнокалиберные мины, артиллерийские снаряды и гранаты. Все боеприпасы относятся ко времени Великой Отечественной войны, на многих обнаружены следы коррозии. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Все боеприпасы после обследования и идентификации были доставлены в карьер для уничтожения.

Ранее сообщалось, что склад боеприпасов времен ВОВ был обнаружен в лесу возле поселка в Брянской области. Авиабомбу и снаряды вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили.

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