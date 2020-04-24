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Путин призвал чиновников не покупать лимузины

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании приобретать автомобили, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. Об этом он сказал в пятницу, 24 апреля, на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии.

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«Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — сказал глава государства.

Также на совещании Путин попросил правительство подготовить документы для возможности дистанционной продажи автомобилей. Кроме того, глава государства призвал направить на программы поддержки гражданами покупки отечественных автомобилей 7 млрд рублей.

Как ранее в пятницу отметил Путин, в условиях распространения коронавируса при строгом соблюдении санитарных и эпидемиологических мер важно обеспечить работу автомобильной промышленности и сберечь рабочие места в этой сфере.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших составило 68 622 человека, скончались 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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