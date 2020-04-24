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Фестиваль реконструкции «Русборг» в Липецке перенесли с мая на август

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В Липецкой области перенесли на конец лета фестиваль исторической реконструкции «Русборг». Он традиционно проходит в мае в Елецком районе, но состоится, по предварительным данным, в августе из-за эпидемиологической ситуации.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на организаторов, «Русборг» объединят с другим проектом реконструкторов «Ладейное поле».

Учитывая, что в стране перенесено празднование Дня Победы, а накануне Минздрав России рекомендовал официально продлить самоизоляцию до 11 мая, нельзя рассчитывать на то, что запрет на массовые мероприятия в мае отменят, говорится в заявлении организаторов.

Они отмечают, что к фестивалю все готово, и отменять его в этом году не хотелось бы. Поэтому принято решение перенести даты «Русборга-2020» на даты «Ладейного Поля».

Организаторы намерены в августе объединить программы двух фестивалей: сражения, гонки на лодках, спуск на воду нового флагманского корабля, штурм крепости. Также для зрителей и участников фестиваля подготовят обновленные полигон и крепость.

21 апреля сообщалось, что в Липецке до конца эпидемии не откроют садоводческие маршруты. Решение глава города Евгения Уваркина приняла после консультаций с председателями садоводческих товариществ.

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