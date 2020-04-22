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Очаги аварийности ликвидируют на дорогах Липецкой области

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В Липецкой области ликвидируют места концентрации дорожно-транспортных происшествий. По итогам анализа аварийности за 2019 год в ГИБДД выявили 35 очагов аварийности.

ГИБДД совместно с управлением дорог и транспорта региона подготовили комплекс мер по повышению безопасности на установленных местах концентрации ДТП. Работы уже стартовали, пишет LipetskMedia.

На пересечении автодорог Р-119 Орел–Ливны–Елец–Липецк–Тамбов федерального значения и Сселки–Плеханово–Грязи регионального значения началось строительство двухуровневой развязки. Она поможет разделить транспортные потоки.

Также запланирован капремонт дорог, строительство новых светофоров и изменение регулирования существующих, обустройство дополнительного освещения, снижение скоростного режима и изменение организации дорожного движения на перекрестках.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» региональной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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