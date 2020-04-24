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Сотрудники ФСБ задержали экстремиста в Дагестане

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Фото: Depositphotos
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В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что задержанный экстремист призывал к отказу от светских законов и занимался вербовкой новых членов.

«ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России на территории Республики Дагестан задержан активный член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», ― цитирует ТАСС сообщение спецслужб.

В настоящий момент, как отметили в ФСБ, задержанный дает признательные показания. В ходе обысков по его месту жительства сотрудники спецслужб обнаружили семь экземпляров псевдорелигиозной литературы, а также электронные носители, содержащие информацию экстремистского характера.

Сообщается, что экстремист был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Новость дополняется.

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