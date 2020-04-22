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ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области

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Фото: Depositphotos
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила вооруженное нападение 18-летнего подростка на школу в Тюменской области. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Тюменской области, 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона. У него изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц»).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростка.

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