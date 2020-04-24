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В Краснодаре в многоэтажке произошел взрыв

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Фото: vk.com/typical_krd
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В Краснодаре в многоэтажном доме произошел взрыв, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что несущие конструкции здания не повреждены, жильцов подъезда эвакуировали. По предварительным данным, мог произойти хлопок газа, за которым последовал пожар. Как сообщает портал 24Krasnodar.ru, в результате инцидента погиб мужчина в возрасте 69 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

21 апреля сообщалось, что в городе Ливны (Орловская область) при хлопке бытового газа во дворе частного дома пострадали три человека. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

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