В Краснодаре в многоэтажке произошел взрыв

В Краснодаре в многоэтажном доме произошел взрыв, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что несущие конструкции здания не повреждены, жильцов подъезда эвакуировали. По предварительным данным, мог произойти хлопок газа, за которым последовал пожар. Как сообщает портал 24Krasnodar.ru, в результате инцидента погиб мужчина в возрасте 69 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

21 апреля сообщалось, что в городе Ливны (Орловская область) при хлопке бытового газа во дворе частного дома пострадали три человека. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.