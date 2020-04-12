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В результате взрыва газа в жилом доме в Узбекистане погибли 3 человека

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Фото: МЧС Республики Узбекистан
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В результате взрыва газа под обломками здания в Узбекистане погибли три человека, еще четыре получили травмы. Об этом в воскресенье, 12 апреля, пишет пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Взрыв газа произошел около 7:00 по местному времени (5:00 по мск) в одном из жилых двухэтажных домов города Каттакургана Самаркандской области.

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа в квартире, находившейся на первом этаже дома. На место происшествия отправлены спасатели УЧС Самарканда и представители других структур.

7 апреля хлопок газа произошел поздним вечером в российском селе Филинское, в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома. В результате обрушились перекрытия между подъездами со второго по первый этаж, погибли два человека.

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