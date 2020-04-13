Опубликованы первые кадры с места взрыва газового баллона в Петербурге

Взрыв прогремел в понедельник, 13 апреля, в многоэтажном доме на Морской набережной в Санкт-Петербурге. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места происшествия.

На кадрах хорошо видно, что в квартире на 10-м этаже выбило окна от взрывной волны. Осколки стекла и части выбитой рамы упали недалеко от припаркованных внизу машин.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Инцидент произошел в результате разгерметизации туристического газового баллона, который подключается к переносной горелке, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Накануне сообщалось, что три человека погибли, еще четыре получили травмы в результате взрыва газа под обломками здания в Узбекистане. Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа в квартире, находившейся на первом этаже дома.