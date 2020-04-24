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Захарова сообщила о полноценном режиме работы Лаврова в условиях коронавируса

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает работу в полноценном режиме в здании МИДа на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщила в пятницу, 24 апреля, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Сергей Викторович в соседнем кабинете, через стенку, записывает интервью для «Большой игры», которое выйдет завтра. Он самоизолировался на работе, как и мы все. Конечно, мы приезжаем домой, переночевать, переодеться и как-то прийти в себя, но мы работаем на Смоленской площади», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальный представитель МИД также отметила, что министр проводит переговоры в режиме видеоконференции. В его графике запланированы и уже проходили тройственные переговоры, а также многосторонние.

«Со следующей недели мы ожидаем новые переговоры в видеоформате на уровне министра», — рассказала Захарова.

В конце марта Захарова призвала россиян извлечь пользу из необходимости самоизоляции в период пандемии коронавируса. Дипломат рассказала, что она, как и многие другие сотрудники МИДа, «самоизолировалась» в своем рабочем кабинете на Смоленской площади, из-за неотложных вопросов, требующих решения.

По данным оперштаба на 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения, выздоровели — 5568 человек, умерли — 615.

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