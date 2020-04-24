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Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за закрытия торгов фьючерсами WTI

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов нефти WTI по цене минус $37,67 за баррель. Об этом 24 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на юридическую компанию Milton Legal.

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Котировки майских фьючерсов нефти WTI 20 апреля впервые в истории опустились до отрицательных значений. На нью-йоркской бирже NYMEX они достигали отметки минус $40,32 за баррель. Торги на Мосбирже этим фьючерсом в понедельник завершились раньше, чем в Нью-Йорке, и на отметке $8,84. В конечном итоге NYMEX установила цену исполнения на отметке минус $37,67 за баррель.

Московская биржа во вторник, 21 апреля, торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

«Биржа подтвердила, что не могла продолжать торги 20 апреля и открыть торги 21 апреля, и цена контракта не могла бы опуститься ниже отметки 0,01 пункта. При этом Мосбиржа и брокеры своевременно не предупредили своих клиентов о том, что цена на контракты может опуститься ниже нулевой отметки. Фактически каждый контракт принес держателям таких фьючерсов убыток в размере $46,47 относительно минимальной цены $8,84, на которой торги были приостановлены», — рассказали в Milton Legal.

В компании отметили, что инвесторы попытались найти общий язык с Мосбиржей и Центробанком, но получили отказ на все предложения признать недействительными результаты спорных торгов. Теперь они намерены подать в суд коллективный иск с требованием признать итоги спорных торгов недействительными. Кроме того, они требует возмещения убытков из-за действий биржи.

«Мосбиржа, безусловно, совершила грубую ошибку, сначала остановив торги, а затем рассчитав цену экспирации по отрицательной цене. Инвесторы никаким образом не могли повлиять на уменьшение убытков, поскольку данная ситуация не имеет аналогов, равно как и существующее программное обеспечение не имеет функционала для торговли по отрицательным ценам. Таким образом, к исполнению данных контрактов может быть применено положение об обстоятельствах непреодолимой силы», — сказал партнер Milton Legal Сергей Шакиров.

Цены на нефть начали падать 20 апреля на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

Цена WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений впервые в истории торгов. Стоимость майских фьючерсов на нефть этой марки к окончанию торгов на NYMEX упала почти на 300%, до минус $37,63 за баррель.

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