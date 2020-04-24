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Плановые медицинские осмотры возобновляют в Татарстане

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В Татарстане частично возобновится плановый медицинский осмотр отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Проведение осмотров разрешили работникам пищевой промышленности, медицинскому персоналу лечебно-профилактических учреждений, сотрудникам родильных домов, детских больниц и поликлиник. Пройти осмотр смогут также сотрудники образовательных организаций и летних лагерей, рабочие водопроводных служб и граждане, которые работают на высоте.

Как пишет Inkazan.ru со ссылкой на ведомство, осмотры возобновляются с пятницы, 24 апреля. Медицинские организации организуют работу по принципу «одного окна». Граждане будут приниматься по предварительной записи. Им измерят температуру и обеспечат соблюдение дистанции в 1,5 м.

Персоналу медицинских организаций должны выдать средства индивидуальной защиты. В помещениях обязаны провести дезинфекцию.

23 апреля сообщалось, что 55 тыс. жителей Татарстана получат продуктовые наборы. Стоимость каждого — 1,2 тыс. рублей. На получение таких наборов могут рассчитывать пять категорий населения.

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