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Речной туризм предлагают развивать в Татарстане

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Генеральный директор компании AVT Азамат Сабиров предложил развивать в Татарстане речной туризм. По мнению бизнесмена, туристическую отрасль ждут большие проблемы, а потому необходимо задумываться о будущем уже сейчас.

Сабиров считает, что нужно инвестировать в новые направления, сообщает Inkazan.ru. При этом Ростуризму стоит задуматься, например, о субсидировании перелетов в Геленджик. В Татарстане много водных артерий, однако на них, по словам Сабирова, нет инфраструктуры — заправок, кафе, магазинов, что делает невозможным длительные путешествия. Для этого власти на местах должны больше контактировать с экспертами рынка и развивать государственно-частное партнерство.

В этом году на речном рынке в России произойдет значимое событие: в первый рейс отправится новейший российский теплоход «Мустай Карим». Это первое построенное в РФ речное судно за последние 60 лет. Четырехпалубный лайнер спроектирован по типу «плавучей гостиницы». Теплоход будет работать на популярных маршрутах Москва–Санкт-Петербург и Санкт-Петербург–Москва с заходом в Плес, а также осуществлять рейсы различной продолжительности из Казани и Нижнего Новгорода.

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