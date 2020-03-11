Эксперты рассказали о новинке на речном круизном рынке России

Россияне отказываются от путешествий за рубеж из-за распространения коронавируса и больше бронируют туры по России. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на представителей турбизнеса.

Опрошенные эксперты заверяют, что на внутренних направлениях продажи по раннему бронированию превышают плановые значения: Сочи — плюс 25% к прошлому году, Крым — плюс 52%.

Обратить внимание на внутрироссийские путешествия рекомендует и Ростуризм. В ведомстве заверили, что никак не ограничивают россиян в передвижениях по родной стране.

«На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет. В Ростуризме призывают не отказываться от отдыха в стране», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ростуризма.

Речные круизы по России — один из видов отдыха, спрос на которые превышает показатели прошлого года.

«На сегодняшний день мы наблюдаем рост числа бронирований на 5% по сравнению с прошлым годом. Повышенный интерес связан не только с выводом новых продуктов, но и с растущей популярностью речных круизов в России», — заявил «Известиям» директор по маркетингу и электронной коммерции компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский.

В этом году на речном рынке в России произойдет действительно значимое событие: в первый рейс отправится новейший российский теплоход «Мустай Карим». Это первое построенное в РФ речное судно за последние 60 лет: с 1950-х годов все морские и речные крупные пассажирские суда, эксплуатировавшиеся в СССР и России, заказывались за рубежом.

Четырехпалубный лайнер спроектирован по типу «плавучей гостиницы». «Лайнер будет работать на популярных маршрутах Москва – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Москва с заходом в Плес, а также осуществлять рейсы различной продолжительности из Казани и Нижнего Новгорода. Навигация теплохода «Мустай Карим» начнется в мае 2020 года», — сказал Илья Суховольский.

Открытие речной круизной навигации в России состоится 27 апреля.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), внутри страны совершается за год более 50 млн туристических поездок. В одном только Крыму по итогам 2019 года отдохнуло более 6 млн туристов, что сравнимо с годовым потоком в Турцию, а в Краснодарском крае — порядка 16 млн человек, что больше, чем выезд за год по 15 ведущим массовым зарубежным направлениям. Лидерами по году среди массовых пляжных направлений внутреннего туризма остаются Краснодарский край (внутри него первое место по спросу занимает Большой Сочи) и Крым, где первенство по спросу отдается Южному Берегу.