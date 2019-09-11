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Круизный лайнер «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово» на воду спустили круизный лайнер «Мустай Карим». Готовность судна оценивается на 80%. На борту установили рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал. В скором времени начнутся ходовые испытания.

Как передает Inkazan.ru, зимой на заводе будут заниматься отделкой лайнера. «Мустай Карим» должен выйти в рейс в 2020 году. Теплоход будет ходить из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также в Астрахань и Ростов-на-Дону.

Длина судна составляет 141 м, а ширина — 16,8 м. Всего круизный лайнер может вместить 329 человек.

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