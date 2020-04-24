Женщина и ее двухлетний сын погибли в результате поджога в Крыму

В поселке Раздольное в Республике Крым произошел пожар в частном доме на улице Восточная. В ходе тушения спасатели обнаружили тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей находится в больнице в состоянии комы.

«Установлено, что накануне у женщины и проживающего с ее семьей братом произошел конфликт на почве вопроса домовладения, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Его тело обнаружено сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома с признаками суицида», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом», пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

21 апреля в Котласском районе Архангельской области при пожаре в частном доме погибли два мальчика в возрасте 2,5 года и семи лет. Двум девочкам шести и девяти лет удалось спастись через окно.