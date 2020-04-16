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Семья из трех человек погибла при пожаре в Удмуртии

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В Удмуртии проводится проверка по факту возгорания в частном доме, в результате которого погибли три человека. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Пожар произошел в деревне Макарово в Завьяловском районе. По данным правоохранительных органов, после ликвидации возгорания были обнаружены тела 70-летней хозяйки дома, которая при жизни была инвалидом и самостоятельно не передвигалась, ее 69-летнего гражданского супруга и 36-летнего сына. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Следователи уточнили, что перед пожаром мужчины употребляли спиртные напитки. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.

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