Прямой эфир

Две обезьянки-игрунки родились в калужском зоопарке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоопарке Калуги продолжается бэби-бум. На днях здесь родились две обезьянки-игрунки. Соответствующая информация размещена на странице экопарка «Биосфера» в соцсети.

По словам специалистов, обезьянки родились здоровыми. При этом вес животных составил всего 25 граммов. Сейчас малыши окружены заботой не только мамы, но и отца и тети, которые по очереди их нянчат, пишет газета «Весть».

На данный момент неизвестно, будут ли калужане выбирать имена для животных.

Ранее, в апреле, в яслях калужского зоопарка родились сразу три суриката. Малыши уже воссоединились с мамой.

5 апреля детеныш лемура родился в краснодарском сафари-парке. Мать от него отказалась, но сотрудники зверинца самостоятельно выкормили малыша. Лемура назвали COVID.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Калининградский зоопарк взял на реабилитацию найденного на берегу тюлененка
Каждой твари по мере: зоопарки и музеи хотят признать пострадавшими от COVID
Соответствующий проект постановления в кабмин направил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020