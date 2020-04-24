Две обезьянки-игрунки родились в калужском зоопарке

В зоопарке Калуги продолжается бэби-бум. На днях здесь родились две обезьянки-игрунки. Соответствующая информация размещена на странице экопарка «Биосфера» в соцсети.

По словам специалистов, обезьянки родились здоровыми. При этом вес животных составил всего 25 граммов. Сейчас малыши окружены заботой не только мамы, но и отца и тети, которые по очереди их нянчат, пишет газета «Весть».

На данный момент неизвестно, будут ли калужане выбирать имена для животных.

Ранее, в апреле, в яслях калужского зоопарка родились сразу три суриката. Малыши уже воссоединились с мамой.

5 апреля детеныш лемура родился в краснодарском сафари-парке. Мать от него отказалась, но сотрудники зверинца самостоятельно выкормили малыша. Лемура назвали COVID.