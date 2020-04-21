Калининградский зоопарк взял на реабилитацию найденного на берегу тюлененка
Калининградский зоопарк взял на реабилитацию детеныша балтийского тюленя, которого обнаружили раненым на берегу Балтийского моря. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказали в пресс-службе зоопарка.
«Животное нашли жители поселка Заостровье 29 марта. Тюлень лежал на узкой песчаной полосе неподалеку от проезжей части. Он был сильно истощен и обезвожен. Кроме того, на шее специалисты обнаружили кусанные неглубокие, но уже гноящиеся раны. Чтобы животное не погибло, его решили забрать на лечение», — говорится в сообщении.
Первый этап лечения взяли на себя сотрудники организации «Биосфера Балтики», которая специализируется на спасении диких птиц. Консультационную помощь им оказывали специалисты зоопарка и «Фонда друзей балтийской нерпы» из Санкт-Петербурга с большим опытом выхаживания молодых тюленей.
Детеныша подлечили, избавили от паразитов и проверили на инфекции. Когда специалисты удостоверились, что тюлененок не представляет опасности для других животных, его передали для дальнейшей реабилитации в Калининградский зоопарк.
После обследования тюленя поместят в бассейн, где ему предстоит окрепнуть и набрать необходимый для жизни в природе вес — не менее 40 кг. После получения разрешения на выпуск от Росприроднадзора животное выпустят в Балтийское море.
Калининградский зоопарк не раз уже помогал детенышам балтийских тюленей, которых весной находят на побережье. В 2018 году специалисты зоопарка вылечили, откормили, научили добывать рыбу и выпустили в естественную среду трех, а в 2019 году — четырех тюленей.
«Несмотря на все сложности этого года и непростую ситуацию для самого зоопарка, администрация решила не отказываться от участия в спасении животных», — заявили в зоопарке.
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