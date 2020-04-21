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Калининградский зоопарк взял на реабилитацию найденного на берегу тюлененка

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Фото: Калининградский зоопарк
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Калининградский зоопарк взял на реабилитацию детеныша балтийского тюленя, которого обнаружили раненым на берегу Балтийского моря. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказали в пресс-службе зоопарка.

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«Животное нашли жители поселка Заостровье 29 марта. Тюлень лежал на узкой песчаной полосе неподалеку от проезжей части. Он был сильно истощен и обезвожен. Кроме того, на шее специалисты обнаружили кусанные неглубокие, но уже гноящиеся раны. Чтобы животное не погибло, его решили забрать на лечение», — говорится в сообщении.

Первый этап лечения взяли на себя сотрудники организации «Биосфера Балтики», которая специализируется на спасении диких птиц. Консультационную помощь им оказывали специалисты зоопарка и «Фонда друзей балтийской нерпы» из Санкт-Петербурга с большим опытом выхаживания молодых тюленей.

Детеныша подлечили, избавили от паразитов и проверили на инфекции. Когда специалисты удостоверились, что тюлененок не представляет опасности для других животных, его передали для дальнейшей реабилитации в Калининградский зоопарк.

После обследования тюленя поместят в бассейн, где ему предстоит окрепнуть и набрать необходимый для жизни в природе вес — не менее 40 кг. После получения разрешения на выпуск от Росприроднадзора животное выпустят в Балтийское море.

Калининградский зоопарк не раз уже помогал детенышам балтийских тюленей, которых весной находят на побережье. В 2018 году специалисты зоопарка вылечили, откормили, научили добывать рыбу и выпустили в естественную среду трех, а в 2019 году — четырех тюленей.

«Несмотря на все сложности этого года и непростую ситуацию для самого зоопарка, администрация решила не отказываться от участия в спасении животных», — заявили в зоопарке.

Ранее 21 апреля сообщалось, что в Московском зоопарке родились двугорбые верблюжата. Их назвали Шторм и Буря.

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