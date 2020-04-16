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Детеныш лемура родился в сафари-парке в Геленджике

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В сафари-парке в Геленджике появился на свет детеныш лемура. Он постоянно висит у мамы на животе. А самостоятельность начнет проявлять только через два-три месяца.

В Instagram администрации города опубликовано видео двух зверей — матери и детеныша. Там сообщается, что оторвать маленького лемура от родителя практически невозможно.

5 апреля детеныш лемура родился в краснодарском сафари-парке. Мать от него отказалась, но сотрудники зверинца самостоятельно выкормили малыша. Лемура назвали COVID, пишет ИА «Кубанские новости».

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