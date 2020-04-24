Шойгу заявил о готовности 32 госпиталей Минобороны принять больных COVID-19

В России 32 госпиталя Минобороны готовы принять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.

В Вооруженных силах России, как отметил министр, создана группировка из 30 тыс. военных для борьбы с распространением инфекции. Вместе с этим сформирован резерв из 17 сводных отрядов для помощи регионам.

Ранее, в пятницу, стало известно о досрочном завершении ведомством строительства второго многофункционального медицинского центра.

Возведение медучреждения на 100 коек в подмосковном Одинцово было завершено с опережением на одну неделю.

Первый многофункциональный медицинский центр был сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.

О планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.

По данным оперштаба на 24 апреля, в России 68 622 случая коронавируса, 615 летальных исходов и 5568 выздоровевших.

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