Названа дата открытия музея «Самбекские высоты» в Ростовской области

В Ростовской области завершается возведение музея «Самбекские высоты». На строительной площадке побывал губернатор Василий Голубев. Ему показали информационно-выставочный центр, Аллею памяти и памятник Солдату. По его словам, музей готов почти на 100%.

Как пишет RostovGazeta, к этому дню полностью обустроены инженерные сети и налажена система автополива. Высадка цветов должна завершиться до 5 мая. Само здание военно-исторического музея почти готово. Внутренняя отделка практически завершена.

По словам губернатора, музей должны открыть 30 августа. Он выразил уверенность, что музей станет одним из наиболее популярных мест в Ростовской области.

В середине апреля сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону полным ходом идет строительство многофункционального медицинского центра. В работах задействовано около 900 специалистов. Они работают в три смены. Ростовский медцентр сможет принять до 160 больных.