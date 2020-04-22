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Дату начала купального сезона определили в Ростове

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В Ростове-на-Дону купальный сезон официально начнется 1 июня, несмотря на действующий сейчас режим самоизоляции. К началу сезона будут подготовлены несколько пляжей.

Постановление о начале купального сезона подписал глава мэрии Алексей Логвиненко. Согласно документу, пляжи будут работать в течение четырех месяцев. Об этом сообщает RostovGazeta.

В городе подготовят пляжи на улицах Левобережной, Капустина и острове Зеленый. В течение сезона они будут доступны с 10 до 20 часов.

Ранее подготовку к пляжному сезону начали в Омске. Согласно городскому постановлению, пляж откроется 1 июня. До 31 мая ответственные службы должны проверить границы пляжа и участки для купания.

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