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Досрочно возведенный военный медцентр откроется в Одинцово 24 апреля

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Фото: РИА Новости/Михаил Солунин
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Военный медцентр на 100 коек в подмосковном Одинцово откроется в пятницу, 24 апреля. Об этом «Известиям» сообщил источник в Министерстве обороны России.

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«На этой неделе на объекте установили и наладили диагностическое и лечебное оборудование, завершили отделку помещений и уборку территории. Объект возведен из сборных контейнерных конструкций. На его строительстве было задействованы 674 человек и 10 единиц спецтехники», — рассказал собеседник в военном ведомстве.

Сейчас Минобороны возводит 16 центров военной медицины в 15 регионах страны. После завершения строительства медучреждения будут готовы принять 1,6 тыс. пациентов.

Срок возведение каждого объекта составляет от 41 до 56 суток. Общая площадь комплексов —115 тыс. кв. м. Окончание всех работ запланировано на 15 мая.

В частности, в Западном военном округе госпитали будут открыты также в Смоленске, Калининграде, Пушкине под Санкт-Петербургом и в Подольске Московской области. В Южном военном округе строят три медцентра — в Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе. Самый крупный из них — ростовский. Он сможет принять до 160 больных.

В Центральном военном округе будет три медцентра — в Оренбурге, Омске и Новосибирске. Последних из них — самый большой. Он рассчитан на 160 коек. В Восточном военном округе откроют четыре медцентра. Военные медучреждения в Улан-Уде, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском смогут принять по 60 больных.

Накануне 22 апреля стало известно, что в медцентры Минобороны поступит около 500 тыс. единиц медицинского оборудования.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу.

корона

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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