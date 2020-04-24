В МИД РФ понадеялись на работу США в ВТО в кризисный период

Москва надеется на то, что США не реализуют планы по выходу из Всемирной торговой организации (ВТО) в нынешней кризисной ситуации и предпочтут совместно работать над выводом мировой торговли из «шторма». Об этом 24 апреля заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

В интервью «Интерфаксу» он прокомментировал озвученные ранее президентом США Дональдом Трампом намерения выйти из ВТО. Как добавил Панкин, решение о выходе из ВТО остается суверенным правом любого члена Организации. Но, по его мнению, едва ли от выхода США из ВТО «станет лучше самим США».

«В случае разрыва с ВТО для американцев утратят силу все те многосторонние правила и обязательства по либерализации доступа на внешние рынки, которые приносили пользу их экспортерам», — добавил замминистра. Он напомнил, другие государства получат механизмы применять в отношении американских товаров «тот порядок и режим, которые сочтут нужными».

ВТО остается безальтернативной площадкой для решения актуальных проблем торгово-экономического рода, добавил Панкин. Для подавляющего большинства государств, как и для России, многосторонняя торговая система остается фундаментом регулирования торговых потоков.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с руководством ВТО план «выдающихся» изменений в Организации. По мнению американского лидера, на протяжении многих лет она была «очень несправедлива» к США. Трамп отметил, что из-за статуса развивающейся экономики Китай и Индия получают значительные преимущества, в то время как США — нет.

В сентябре 2019 глава Белого дома заявил, что будет добиваться реформирования всей сложившейся системы мировой торговли, считая ее несправедливой.