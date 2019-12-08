Франция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США

Власти Франции готовы обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за возможных пошлин США на национальные товары. Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Глава минфина заявил, что возможные пошлины «не имеют правовой основы», поэтому правительство готово обратиться в ВТО в случае санкций со стороны Белого дома.

«Наше национальное цифровое налогообложение затрагивает не только американские, но и европейские, и французские, и китайские компании», — цитирует Ле Мэра Le Figaro.

3 декабря торговый представитель США в своем докладе сообщил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.

11 июля Франция ввела налог в 3% на крупнейшие IT-корпорации, чей мировой доход превышает $845 млн и $28 млн — во Франции, в том числе американские компании Google, Facebook, Apple и Amazon.

11 июня президент США Дональд Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют 11–29 центов за бутылку.