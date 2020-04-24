Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,7 млн

В мире число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 2 709 408. Об этом в пятницу, 24 апреля, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

Общее число летальных исходов в мире преодолело отметку в 190 тыс. человек, выздоровели ― более 738 тыс. пациентов.

Лидером по числу инфицированных является США, где на сегодняшний день, выявлено 869 172 случая COVID-19. Скончались от заболевания примерно 6% инфицированных ― 49 954, а выздоровели только около 10% заболевших ― 80 203.

На втором месте в антирейтинге по количеству заболевших находится Испания. Там инфицированными считаются 213 024 человека. Умерли от COVID-19 ― 22 157, излечились ― более 89 тыс. пациентов.

Замыкает тройку Италия с 189 973 заболевшими. Умерли на территории страны от коронавируса более 25 тыс. человек, а поправились ― 57 576.

Россия, по данным университета, находится на десятом месте этого списка. Отмечается, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 62 773 подтвержденных случаев COVID-19. Умерли от инфекции 555 человек, выздоровели ― 4 891.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.