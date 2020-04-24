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Минобороны Индонезии запретило онлайн-совещания на платформе Zoom

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Фото: ТАСС/Zuma
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Министерство обороны Индонезии запретило использовать своим сотрудникам в служебных целях платформу онлайн-конференций Zoom. Причиной такого решения ведомства стали проблемы с безопасностью сервиса. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на приказ генерального секретаря ведомства вице-адмирала Агуса Сетиджи.

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«Мы призываем все рабочие подразделения и руководителей подразделений воздерживаться от использования Zoom для телеконференций», — говорится в документе.

В индонезийском ведомстве выяснили, что во время онлайн-совещания на платформе Zoom может происходить дублирование трафика на серверы в другие государства. Таким образом, доступ к содержанию переговоров могут получить третьи лица. В связи с этим в министерстве в настоящий момент ищут альтернативу сервису.

22 апреля директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов отметил, что приложение для видеоконференций Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров.

3 апреля издание Washington Post сообщало о нескольких тысячах видеозвонков, осуществленных через сервис Zoom, которые оказались в открытом доступе в Сети. Среди них не только частные разговоры пользователей платформы, но и рабочие конференции различных компаний, а также занятия в начальной школе.

Американский бизнесмен китайского происхождения Эрик Юан основал компанию Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе (штат Калифорния) в 2011 году. В марте 2020 года ежедневная аудитория достигла 200 млн человек.

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