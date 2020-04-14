Рэпер ST рассказал о сложностях онлайн-концертов в самоизоляции

Российский рэп-исполнитель Александр Степанов, известный как ST, 14 апреля рассказал в эфире «Нашего радио» о своих онлайн-концертах в режиме самоизоляции.

По его словам, он проводит онлайн-концерты и прямые эфиры в соцсети Instagram и выступает так, будто перед ним полный зал зрителей. Он отметил, что самый продолжительный его онлайн-концерт длился 24 часа и прошел 4 апреля 2019 года.

«Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией», — цитирует ST НСН.

Певец посетовал на то, что, как и большинство музыкантов, теряет деньги из-за отсутствия реальных концертов. Он пошутил о том, что если самоизоляция продлится слишком долго, ему придется жить только на выплаты из Российского авторского общества и тогда он не будет «таким веселым, как сейчас». На данный момент он считает себя безработным, но счастливым «обладателем ипотеки с малышом на руках».

ST рассказал слушателям и о том, чем занимается в самоизоляции, помимо онлайн-концертов. Так, исполнитель много спит, смотрит сериалы. Он уточнил, что недавно досмотрел сериалы «Молодой папа», «Новый папа», в настоящее время досматривает «Мир дикого Запада».

1 апреля сообщалось, что организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет.