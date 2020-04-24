Китай огласил название национальной программы по освоению Марса

Первая миссия Китая по исследованию Марса получила название «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»). Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Отмечается, что «Вопросы к небу» — это произведение великого китайского поэта Цюй Юаня. Выбор названия символизирует упорство китайской нации в поисках истины и отражает культурное наследие в исследовании Вселенной и природы.

Миссия планирует выход и вращение на орбите Марса, а также посадку и перемещение по поверхности планеты. Ученые намерены изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики Марса, особенности его магнитного поля, чтобы получить ключ к разгадке о его происхождении и эволюции, пишет ТАСС.

13 апреля заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак заявил, что первые попытки колонизировать Марс человечество предпримет уже скоро, но полноценное освоение планеты произойдет в далеком будущем.

В ноябре прошлого года основатель компании Space X Илон Маск заявил, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около 1000 кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования.

За несколько недель до этого Маск представил корабль Starship, предназначенный для доставки грузов и космонавтов на Луну и Марс.