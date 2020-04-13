Российский ученый оценил перспективы колонизации Марса

Первые попытки колонизировать Марс человечество предпримет уже скоро, но полноценное освоение планеты произойдет в далеком будущем. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

«Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя — это очень далекое будущее. С имеющимися технологиями это невозможно в принципе, поэтому сейчас на эту тему можно только фантазировать», — рассказал Литвак в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что человечество должно выйти из своей «скорлупы», чтобы понять способны ли люди адаптироваться ко всем условиям, в том числе неизвестным.

Луна, по словам ученого, подойдет для «тренировок» жизни на других планетах. Он считает, что действующая база на поверхности спутника Земли стала бы «венцом российской лунной программы», передает телеканал «360».

Кроме того, Литвак рассказал, что уже обсуждаются различные технологии получения кислорода и водорода, спекания строительных материалов из лунного грунта и их тестирование на Луне.

В ноябре прошлого года основатель компании Space X Илон Маск заявил, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования.

За несколько недель до этого Маск представил корабль Starship, предназначенный для доставки грузов и космонавтов на Луну и Марс.