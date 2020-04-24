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Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе

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Фото: РЕН ТВ
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Неизвестные подожгли Свято-Успенский мужской монастырь УПЦ в Одессе. Об этом со ссылкой на представителя Одесской епархии сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что поджог был произведен сразу с трех сторон, что спровоцировало сильное возгорание. Местные СМИ также сообщили о взрыве перед пожаром, а свидетели утверждают, что видели убегающего с места происшествия мужчину.

В результате происшествия пострадал архимандрит Владимир. Он сломал ногу во время тушения пожара. По предварительным данным, огонь распространился на площади около 1,5 тыс. кв. м. Расследование инцидента продолжается.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что спасатели потушили пожары в трех из четырех населенных пунктов Кузбасса, где загорелись жилые дома в результате несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов.

Возгорания потушили в селе Постниково Ижморского района на площади 1000 кв. м — там сгорели 22 дома.

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