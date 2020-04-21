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Спасатели ликвидировали открытое возгорание в Коломне

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Фото: МЧС РФ
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Спасатели ликвидировали открытое горение в промзоне в Коломне (Московская область). Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ во вторник, 21 апреля.

«17:53 мск — ликвидация открытого горения», — сообщили ТАСС в ведомстве.

На 109-м км трассы М-5 на территории промышленной зоны Коломны на открытой площадке загорелись деревянные поддоны. Площадь распространения огня составляла 700 кв. м, тушение осложнял сильный ветер и отсутствие источника воды поблизости.

В 17:40 мск пожар был локализован, пострадавших нет.

Ранее в понедельник в МЧС рассказали, что причиной большинства пожаров в России оказываются непотушенные сигареты.

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