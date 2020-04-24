Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Первыми после окончания режима самоизоляции могут открыться маленькие кафе площадью не более 50 кв. м. Соответствующие рекомендации дал в четверг, 23 апреля, Роспотребнадзор.

Согласно плану ведомства, в таких заведениях общепита должно быть не более пяти столиков по одному-два посадочных места. При этом расстояние между ними должно быть не менее 1 м.

«Массовые мероприятия (банкеты, поминки и др.) запрещены», — цитирует документ ТАСС.

В ведомстве предупредили, что в кафе должна использоваться одноразовая посуда или многоразовая, но после обязательной дезинфекции.

Отмечается, что при улучшении ситуации в регионе ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Когда новые случаи заражения перестанут выявлять вообще, смогут открыться все рестораны — при соблюдении санитарных правил и технических регламентов.

25 марта президент России Владимир Путин объявил начало нерабочих дней с сохранением зарплат. Он призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

В частности, рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общепита обязаны закончить обслуживание в залах и начать доставку еды или выдачу ее на вынос. Также не работают магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, а также зоотоваров и аптек.