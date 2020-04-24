Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Президент Молдавии Игорь Додон в четверг, 23 апреля, прокомментировал решение Конституционного суда республики приостановить вступление в силу закона о получении кредита от России в размере €200 млн.

По его словам, аннулирование соглашения будет иметь негативный эффект для Молдавии, так как у республики не будет денег на ремонт дорог, многие инвестиционные проекты и социальные выплаты попадут в зону риска, рассказал президент в эфире телеканала NTV Moldova.

Додон также выразил надежду на то, что Конституционный суд понимает важность получения республикой внешних источников финансирования, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что стране нужен кредит и от России, и от других партнеров, и добавил, что решение по этому вопросу КС примет во вторник, 28 апреля, пишет «РИА Новости».

Ранее 23 апреля Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн.

Первый транш в размере €100 млн должен был поступить в Молдавию в течение 30 дней после вступления соглашения в силу. Второй транш на такую же сумму должен был быть отправлен не позднее 31 октября 2020 года.

5 марта сообщалось, что генпрокуратура Молдавии сообщила, что Национальный банк страны подозревается в причастности к банковскому хищению на сумму €1 млрд.