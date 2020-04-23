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Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн. Об этом сообщается на сайте суда в четверг, 23 апреля.

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«Конституционный суд удовлетворил просьбу депутата парламента Молдавии Сергея Сырбу и приостановил действие, включая процедуру вступления в сил закона № 57 от 23 апреля 2020 года о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Молдавии о предоставлении правительству Молдавии государственного финансового займа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока Конституционный суд не даст свою оценку заключенному соглашению.

Как сообщает ZDG, на данном решение настаивала оппозиционная группа парламента, которая подвергла резкой критике подобное соглашение и призвала пересмотреть российский кредит.

Первый транш в размере €100 млн евро должен был поступить в Молдавию в течение 30 дней после вступления соглашения в силу. Второй транш на такую же сумму должен был быть отправлен не позднее 31 октября 2020 года.

5 марта сообщалось, что генпрокуратура Молдавии сообщила, что Национальный банк страны подозревается в причастности к банковскому хищению на сумму €1 млрд.

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