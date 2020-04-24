Метеослужба ЕС назвала 2019 год самым теплым в истории Европы

2019 год показал самые высокие значения температуры воздуха в Европе за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные программы «Коперник» Службы по контролю за изменением климата ЕС (C3S).

На период с 2000 года в Европе было зафиксировано 11 из 12 самых жарких годов. По данным C3S, за последние пять лет в Европе температура в целом поднялась на два градуса по Цельсию по сравнению со второй половиной XIX века.

В прошлом году в некоторых районах Европы температура превысила на четыре градуса историческую норму, а во Франции, Германии и Великобритании были поставлены температурные рекорды. По миру в целом 2019 год занял второе место по величине средних температур — после 2016 года. Июнь же 2019 года был признан самым жарким июнем в мире за всю историю метеонаблюдений.

C3S отметила, что такое изменение температур происходит на фоне роста выбросов углекислых газов в атмосферу.

СМИ же в свою очередь опасаются, что после снижения загрязнения атмосферы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, выбросы могут снова увеличиться после изобретения вакцины от COVID-19.

21 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в России. По словам синоптика, значительное потепление ожидается в Сибири в связи с приходом теплого воздуха из Китая, Монголии и Средней Азии. При этом в европейской части России погоду будет определять антициклон из Скандинавии, из-за чего ожидается температура ниже климатической нормы.