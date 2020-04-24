Правительство Чехии одобрило продление режима ЧП

Продление режима чрезвычайного положения в Чехии до 25 мая одобрило правительство страны в четверг на своем заседании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого вице-премьера и главу центрального кризисного штаба Яна Гамачека.

Правительство также приняло кризисные меры, такие, как ограничении передвижения граждан и закрытии магазинов, которые действовали до сих пор в стране по указанию минздрава и которые отменил ранее в четверг пражский горсуд.

Суд признал правомочной жалобу эксперта по медицинскому праву Ондржея Достала и отменил объявленные в рамках карантинных мер ограничения на передвижение граждан, а также закрытие магазинов (кроме продовольственных) и предприятий сферы обслуживания. По словам председателя сената пражского горсуда Штепана Выборного, меры, которые суд отменил, должны были быть объявлены не минздравом, а правительством.

«Мы (правительство) сделали то, что от нас хотел суд», — сказал Гамачек. Ограничительные меры вступают в действие с полуночи 24 апреля.

Режим ЧП был введен в Чехии в связи с опасностью быстрого распространения коронавируса 12 марта, а затем продлен до 30 апреля. Правительство имеет право ввести этот режим на срок не более 30 дней, его решение должно быть утверждено парламентом.

Закрытые из-за распространения коронавируса госграницы должны оставаться в таком состоянии еще год, заявил 20 апреля президент Чехии Милош Земан. В эфире радио F1 политик отметил, что в случае открытия границ может начаться еще одна волна распространения коронавируса.

По данным портала Worldometer, в Чехии выявлено 7138 случаев заражения, умерли 210 человек.