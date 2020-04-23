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Нацполиция Украины сняла с розыска видеоблогера Шария

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Фото: youtube.com/Анатолий Шарий
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Видеоблогера Анатолия Шария сняли с розыска на Украине. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба Нацполиции страны на своей странице в Facebook.

«Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции», — говорится в заявлении.

Таким образом, сотрудники полиции прекратили его розыск, а информация о нем была удалена с сайта МВД.

Шария разыскивали делу по ст.383, ч.2 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления с созданием доказательств обвинения) об обстреле им собственного автомобиля, пишет издание «Украинская правда».

Предполагается, что в 2011 году видеоблогер инсценировал покушение на себя, обстреляв свой Nissan Note в Киеве из охотничьего ружья. После он избавился от оружия. Правоохранителям Шарий сообщил, что его пытались убить.

В январе прошлого года Шарий подал в суд на экс-президента Украины Петра Порошенко. Причиной судебного разбирательство стало то, что Порошенко назвал Шария не украинским журналистом, а человеком, работающим на Россию и защищающим интересы Москвы.

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