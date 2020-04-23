Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса

Власти Москвы не хотят реализации сценария, при котором из-за эпидемии коронавируса в столице придется вводить войска в город, как это происходит в некоторых других странах. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 апреля.

Поэтому, по его словам, в Москве установлен «оптимальный режим самоизоляции», которого придерживаются большинство горожан.

Чиновник добавил, что в столице «есть всегда возможность ужесточения режима» самоизоляции, но это должно быть обосновано и происходить «точечно».

Собянин назвал непростым решение о введении электронных пропусков в городе. Его неоднократно откладывали, поскольку в администрации осознавали, как это может сказаться на психологическом состоянии граждан.

Мэр добавил, что «какой-то драматической ситуации» в связи с ростом заражаемости коронавирусной инфекцией в городе нет, но при этом каждый день «8, 10, 12 — до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз «коронавирус» за счет лабораторных исследований».

Сити-менеджер подчеркнул, что власти готовятся к любому развитию ситуации на фоне коронавируса и количество коек в больницах в ближайшие полторы-две недели удвоят.

С 29 марта в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим для всех граждан. Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в столице ввели электронные пропуска для поездок на любом транспорте с 15 апреля.

По данным оперштаба на 23 апреля, в России выявлено 62 773 случая коронавируса за весь период эпидемии, из них в Москве — 33 940.

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