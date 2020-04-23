В Нью-Йорке сообщили о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Смертность от COVID-19 среди пациентов, переведенных на ИВЛ в крупнейшей системе здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health, составила 88%. Таковы данные исследования, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Авторы изучили истории болезней 5,7 тыс. пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы в период с 1 марта по 4 апреля.

Большинство заразившихся имели сопутствующие заболевания. Самыми часто встречающимися были гипертония (56%), ожирение (41,7%) и диабет (33,8%).

Среди пациентов, помещенных на искусственную вентиляцию легких, лишь 3% пожилых людей старше 65 лет выжили. Всего на ИВЛ скончались 282 человека (88%).

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,6 млн случаев заболевания, умерли более 189 тыс. человек, вылечились — более 740 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, поправились 152 286.