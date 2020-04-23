Пять домов для переселенцев из аварийного жилья построили на Курилах

На южных Курилах построили пять новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Будущие новоселы осмотрели квартиры 22 апреля.

Как сообщает ИА SakhalinMedia в пресс-службе правительства Сахалинской области, сейчас здания готовят к сдаче. Четыре из них построены на Шикотане и одно на Кунашире. Жилье предназначено для переселения из аварийного жилья 81 семьи.

В частности, строительство завершается в селе Крабозаводском на Шикотане. Два дома возвели на Комсомольской улице и два — на Ключевой. В них поселят 63 семьи.

По словам руководителя дирекции по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Валерия Ли, в целом приемка домов на Комсомольской прошла успешно.

Трехэтажный дом на Кунашире рассчитан на 18 семей из Южно-Курильска. Стоимость строительства нового жилья составила 132 млн рублей. Выдать ключи новоселам планируется летом этого года.

Строительство жилых домов на Шикотане и Кунашире ведется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.