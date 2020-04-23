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Пять домов для переселенцев из аварийного жилья построили на Курилах

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На южных Курилах построили пять новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Будущие новоселы осмотрели квартиры 22 апреля.

Как сообщает ИА SakhalinMedia в пресс-службе правительства Сахалинской области, сейчас здания готовят к сдаче. Четыре из них построены на Шикотане и одно на Кунашире. Жилье предназначено для переселения из аварийного жилья 81 семьи.

В частности, строительство завершается в селе Крабозаводском на Шикотане. Два дома возвели на Комсомольской улице и два — на Ключевой. В них поселят 63 семьи.

По словам руководителя дирекции по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Валерия Ли, в целом приемка домов на Комсомольской прошла успешно.

Трехэтажный дом на Кунашире рассчитан на 18 семей из Южно-Курильска. Стоимость строительства нового жилья составила 132 млн рублей. Выдать ключи новоселам планируется летом этого года.

Строительство жилых домов на Шикотане и Кунашире ведется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.

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