Почти 50 квартир закупят в карельском городе Лахденпохья для переселенцев

Власти города Лахденпохья (Республика Карелия) закупят 46 квартир в строящемся доме для переселенцев из аварийного жилья. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, общая площадь приобретаемого жилья составит более 2 тыс. кв. м. Дом должны достроить и сдать не позднее 15 декабря 2020 года, пишет ИА «Карелinform».

Максимальная стоимость контракта 91,6 млн рублей.

К сентябрю 2025 года в Карелии планируют расселить 636 аварийных домов. Работы ведутся в рамках региональной программы.

20 января сообщалось, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) расселил в 2019 году 833,48 тыс. кв. м аварийного жилья, в результате чего новое жилье получили 49,58 тыс. человек.