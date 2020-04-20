Почти 50 квартир закупят в карельском городе Лахденпохья для переселенцев
Власти города Лахденпохья (Республика Карелия) закупят 46 квартир в строящемся доме для переселенцев из аварийного жилья. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Исходя из документации, общая площадь приобретаемого жилья составит более 2 тыс. кв. м. Дом должны достроить и сдать не позднее 15 декабря 2020 года, пишет ИА «Карелinform».
Максимальная стоимость контракта 91,6 млн рублей.
К сентябрю 2025 года в Карелии планируют расселить 636 аварийных домов. Работы ведутся в рамках региональной программы.
20 января сообщалось, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) расселил в 2019 году 833,48 тыс. кв. м аварийного жилья, в результате чего новое жилье получили 49,58 тыс. человек.